Западный вестибюль станции "Пионерская" досрочно открылся после реконструкции

17 декабря, 12:58
Фото: ТАСС/Николай Галкин
Западный вестибюль станции "Пионерская" Филевской линии метро досрочно открыли после реконструкции, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что работы в западном вестибюле "Пионерской", которые продолжались 11 месяцев, удалось завершить на две недели раньше запланированной даты. В рамках реконструкции вестибюль расширили в 1,5 раза, и теперь его общая площадь равняется примерно 400 квадратным метрам.
Также отмечается, что для отделки вестибюля станции специалисты использовали натуральный гранит, камень и керамогранит, которые прослужат еще около 50 лет. Кроме того, были полностью обновлены системы отопления и вентиляции, установлены ударопрочные стеклопакеты, которые будут поддерживать комфортную температуру. А пропускная способность вестибюля выросла вдвое: теперь там стоят 12 турникетов.
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