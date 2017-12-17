Западный вестибюль станции "Пионерская" досрочно открылся после реконструкции

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Западный вестибюль станции "Пионерская" Филевской линии метро досрочно открыли после реконструкции, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что работы в западном вестибюле "Пионерской", которые продолжались 11 месяцев, удалось завершить на две недели раньше запланированной даты. В рамках реконструкции вестибюль расширили в 1,5 раза, и теперь его общая площадь равняется примерно 400 квадратным метрам.

Также отмечается, что для отделки вестибюля станции специалисты использовали натуральный гранит, камень и керамогранит, которые прослужат еще около 50 лет. Кроме того, были полностью обновлены системы отопления и вентиляции, установлены ударопрочные стеклопакеты, которые будут поддерживать комфортную температуру. А пропускная способность вестибюля выросла вдвое: теперь там стоят 12 турникетов.