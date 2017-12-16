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16 декабря, 18:52

Западный вестибюль метро "Пионерская" откроют 17 декабря

строительство транспорт благоустройство

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Западный вестибюль станции метро "Пионерская" откроют после реконструкции в воскресенье, 17 декабря.

Как сообщили в пресс-службе столичного метрополитена, открытие состоится на две недели раньше запланированного срока. Теперь пассажиры смогут заходить и выходить из первых двух вагонов поездов, следующих из центра.

Ремонтные работы длились 11 месяцев. Вестибюль отделали натуральным гранитом, камнем и керамогранитом. Предполагается, что эти материалы прослужат около 50 лет.

Кроме того, в вестибюле заменили системы вентиляции и отопления. Поддерживать комфортную температуру в зимнее время и предотвращать жару летом помогут новые стеклопакеты.

Общая площадь вестибюля теперь составляет примерно 400 квадратных метров. Это в полтора раза больше, чем до реконструкции. Здесь установили 12 турникетов, увеличив таким образом пропускную способность в два раза.

16 и 17 декабря пассажиры не смогут воспользоваться станциями метро "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская". Эти станции закрыли для присоединения к Замоскворецкой линии новой станции "Ховрино".

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