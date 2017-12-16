Западный вестибюль метро "Пионерская" откроют 17 декабря

16 декабря, 18:52
Фото: ТАСС/Николай Галкин
Западный вестибюль станции метро "Пионерская" откроют после реконструкции в воскресенье, 17 декабря.
Как сообщили в пресс-службе столичного метрополитена, открытие состоится на две недели раньше запланированного срока. Теперь пассажиры смогут заходить и выходить из первых двух вагонов поездов, следующих из центра.
Ремонтные работы длились 11 месяцев. Вестибюль отделали натуральным гранитом, камнем и керамогранитом. Предполагается, что эти материалы прослужат около 50 лет.
Кроме того, в вестибюле заменили системы вентиляции и отопления. Поддерживать комфортную температуру в зимнее время и предотвращать жару летом помогут новые стеклопакеты.
Общая площадь вестибюля теперь составляет примерно 400 квадратных метров. Это в полтора раза больше, чем до реконструкции. Здесь установили 12 турникетов, увеличив таким образом пропускную способность в два раза.
16 и 17 декабря пассажиры не смогут воспользоваться станциями метро "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская". Эти станции закрыли для присоединения к Замоскворецкой линии новой станции "Ховрино".
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