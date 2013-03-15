На трамвайных остановках появится разметка летом 2013 года

Специальная разметка появится на всех трамвайных остановках летом 2013 года, сообщил заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Евгений Ефремов.

"Принято решение, что весной-летом все трамвайные остановки должны быть размечены", – сказал он.

Напомним, в феврале в рамках пилотного проекта напольная разметка была нанесена в метро. Указатели появились в местах открытия дверей вагонов, а также на пересадках и выходах в город на станциях "Пушкинская", "Тверская" и "Чеховская".