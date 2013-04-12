Платить за проезд теперь можно универсальной электронной картой

Универсальную карту теперь можно использовать в качестве электронного кошелька для оплаты проезда в общественном транспорте. Пополнить ее можно через кассы метрополитена и автоматизированные киоски Мосгортранса можно положить. При этом стоимость одной поездки , как и по карте "Тройка", составит 28 рублей на метро и 26 рублей на наземном транспорте.

При оплате поездок по УЭК на валидаторе отражается списанная сумма и оставшийся баланс на карте, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Напомним, универсальная карта - это своего рода электронный паспорт. Она совмещает в себе проездной, полис обязательного медицинского страхования, социальную карту и несколько других документов.

Москвичи могут подать заявление на получение карты в пяти пунктах: три из них - это многофункциональные центры: "Замоскворечье", "Нагатино-Садовники" и "Нагорный", еще два - отделения "Сбербанка" и "Уралсиба".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!