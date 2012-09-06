Сокольническую линию метро продлят до Саларьево

Сокольническую линию метро от Румянцево продлят до деревни Саларьево, которая входит в Новомосковский административный округ.

Такая возможность сейчас рассматривается московскими властями, сообщил 5 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на заседании Штаба по вопросам строительства Московского метрополитена.

Он отметил, что возможным продолжением строящейся сейчас линии метро от станции "Юго-Западная" к станции "Тропарево" и далее к "Румянцево" (предположительный срок ввода – конец 2014 года), может стать направление в сторону деревни Саларьево. Ранее, как один из вариантов рассматривалось направление на Солнцево, сообщает портал "Строительный мир".

"Сокольнической линией мы идем от "Юго-Западной" в Румянцево, где около бизнес-парка будет построена станция. Дальше метро пройдет под Киевским шоссе и выйдет на Саларьево, где необходимо организовать транспортно-пересадочный узел и построить электродепо", – сказал заммэра.

Он поручил специалистам Москомархитектуры, ГУП "НИиПИ Генплана Москвы" и компании "Мосинжпроект" определить окончательную посадку станции метро у Саларьево. При этом Хуснуллин отметил, что при работе следует учесть расположение транспортно-пересадочного узла и прохождение новой дороги, которая в перспективе соединит Киевское и Калужское шоссе. На определение места новой станции заммэра отвел месяц.

"В целом необходимо организовать общую схему всего транспортного узла в районе Саларьево, включая подвоз пассажиров из района Солнцево", – добавил Марат Хуснуллин.

Кроме того, заммэра поручил активизировать работы по подготовки строительной площадки на месте будущей станции "Румянцево". Предполагается, что новый участок Сокольнической лини будет введен в эксплуатацию в декабре 2014 года.

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