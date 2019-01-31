Фильмы о войне бесплатно покажут в Москве

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Бесплатные показы фильмов о войне пройдут в кинотеатрах сети "Москино" с 1 по 14 февраля, сообщил Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.

Мэр уточнил, что картины посвящены двум памятным датам: победе в Сталинградской битве и Дню памяти воинов-интернационалистов.

Ранее сообщалось, что в кинотеатрах сети покажут шесть лент, среди которых "Двадцать дней без войны", "Горячий снег" и "Возмездие". Ко Дню памяти воинов-интернационалистов покажут драму "Жаркое лето в Кабуле" про работу русского хирурга в госпитале Афганистана.

Посмотреть ленты можно в кинотеатрах: "Искра", "Спутник", "Молодежный", "Сатурн", "Салют" и "Полет". Предварительная регистрация не требуется. Расписание можно посмотреть на сайте "Москино".