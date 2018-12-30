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17:27

Праздничные мероприятия на Тверской начнутся 31 декабря в 14:00

мэр Москвы Сергей Собянин город Новый год

17:27

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Сергей Собянин заявил, что праздничные мероприятия на Тверской улице начнутся в понедельник, 31 декабря, в 14:00, а не в 17:00, как было запланировано раньше. Об этом сообщил мэр во время прогулки по улице, где проверил как идет монтаж новогодних инсталляций. 1 января праздничные гуляния на Тверской будут проходить с 11 до 23 часов.

"На улице Тверская кипит работа, остались считанные часы. Откроемся раньше, чем планировали – в 14:00. Всех милости просим на улицу Тверская", – сказал Собянин.

Новогодние праздники на Тверской проходят в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". В этом году он будет идти целый месяц, с 14 декабря по 13 января. По всему городу будут работать 78 праздничных площадок. Впервые в этом году большие фестивальные площадки открылись в пяти жилых районах Москвы – Кузьминках, Митине, Бутове, Зябликове и Новокосине.

В центре города работают 19 площадок, в округах – 29, в парках – еще 30. В будни площадки открыты с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00.

На Новом Арбате открылась площадка для керлинга. Освоить этот вид спорта помогут 60 специалистов. Здесь состоятся более 200 конкурсов, более 60 викторин, мастер-классы от профессионалов, шесть любительских турниров и профессиональные показательные выступления.

Несколько дней фестиваля посвятят благотворительности. Различные мероприятия проведут фонды "Я есть!", "Русская береза", "Лапа дружбы", "Юна", "Орби" и "Жизнь". На Кузнецком мосту состоится выставка елей от российских дизайнеров.

Одна из новинок этой зимы – музыкальный тоннель на Поклонной горе. В нем звучат новогодние музыкальные мелодии, а световые гирлянды тоннеля сверкают в такт музыке. У входа в парк "Зарядье" установлен "Ледяной дождь" – четыре интерактивные стелы высотой шесть метров, состоящие из множества светодиодных лент.

В Митине, Измайловском, Лианозовском парках, Филях, парке имени Святослава Федорова и других можно покачаться на световых качелях.

В "Царицыно" разместили световую карету с лошадьми, световые арки и ретро-автомобиль. В "Коломенском" появились интерактивные павильоны, где представлена история празднования Рождества в России.

Гости фестиваля смогут попробовать разнообразные блюда, от классических до экзотических. Так, в Кузьминках пришедших ждут хиты советского праздничного стола: рыба под маринадом, заливное из курицы, кулебяка с капустой и яйцом и бутерброды со шпротами. Также можно попробовать новогодний сет "Привет из СССР", в который вошли бутерброды с селедкой на обжаренном хлебе, картофельные шарики, квашеная капуста и мандарин.

Гурманам и любителям необычных блюд лучше отправиться на Кузнецкий мост, где возле ЦУМа предложат на пробу лепешки с перепелиным яйцом, пирожки с тыквой и телячьим осердием.

Наш сайт подготовил обзор главных мероприятий фестиваля "Путешествие в Рождество" в центре города.

мэр Москвы Сергей Собянин город Новый год

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