Второй вестибюль станции метро "Международная" открыли после реконструкции

30 декабря, 17:17
Фото: ТАСС/Николай Галкин
Второй вестибюль станции "Международная" Филевской линии метро открыли для пассажиров в субботу, 30 декабря. Об этом написал в Twitter Сергей Собянин.
Также Собянин сообщил об открытии объединенного вестибюля станции "Петровско-Разумовская" Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий.
Открыли второй вестибюль станции #мосметро "Международная" Филевской линии. Также завершили реконструкцию северного вестибюля "Петровско-Разумовской" на серой и салатовой ветках. Теперь все пассажиры могут пользоваться объединенным вестибюлем.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 декабря 2017 г.
Через новый вестибюль станции "Международная" пассажиры метро смогут, не выходя на улицу, попасть в одну из высоток делового центра "Москва-Сити". Вестибюль был закрыт на реконструкцию с 30 января 2017 года.
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