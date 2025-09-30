Сергей Собянин поздравил Московский театр кукол с 95-летием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX поздравил Московский театр кукол с 95-летием, отметив традиционные спектакли и оригинальные современные форматы труппы.



"Поздравляю весь коллектив театра с юбилеем. В течение десятилетий вы поддерживаете лучшие традиции театра кукол, влюбляете в искусство сцены даже самых маленьких, дарите незабываемые эмоции. Желаю новых ярких постановок и бесконечных оваций!" – написал он.

Как подчеркнул мэр столицы, в настоящее время репертуар театра насчитывает 90 постановок. В нем впервые в России появились спектакли "с закрытыми глазами", адаптированные в том числе для слабовидящих и слепых.

Первым из них стала "Майская ночь" по повести Николая Гоголя. Спектакль был номинирован на "Золотую маску" и представлен в пяти номинациях на российской Национальной театральной премии для детей "Арлекин".

Еще одним подобным спектаклем является "Ежик в тумане. Сказка с закрытыми глазами". Он стал лауреатом "Золотой маски".



Собянин указал, что постановки театра ежегодно входят в программу "Большого Детского фестиваля" и принимают участие в ведущих фестивалях театров кукол по всей стране.

В честь юбилея на основной сцене 2 октября состоится торжественный вечер, а 3-го числа – премьера оперы "Волк и семеро козлят".

В сентябре большая часть театров и концертных залов открывают новый сезон, при этом многие коллективы возвращаются в это время с гастролей и активных выступлений на уличных площадках Москвы. В ходе нового театрального сезона в столице представят около 300 премьерных спектаклей.

Вместе с тем за первые шесть месяцев 2025 года театры Москвы посетили порядка 2,7 миллиона человек. За тот же период 2024-го этот показатель составил менее 2,5 миллиона посетителей. Выручка в течение этого периода выросла почти на 13%.

