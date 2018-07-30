Собянин поздравил тренера по художественной гимнастике Винер-Усманову с 70-летием

30 июля, 12:30
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Сергей Собянин поздравил тренера по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову с 70-летним юбилеем. Об этом мэр столицы написал в своем микроблоге в Twitter.
Собянин напомнил, что выдающийся тренер "воспитала многих чемпионок мира и Олимпийских игр, подняла художественную гимнастику на небывалую высоту". По словам мэра, Винер-Усманова "показала, что спорт – не только сила, но и красота". В заключение Собянин пожелал имениннице крепкого здоровья и счастья.
Поздравляю с днем рождения выдающегося тренера Ирину Александровну Винер-Усманову. Она воспитала многих чемпионок мира и Олимпийских игр, подняла художественную гимнастику на небывалую высоту, показала, что спорт - не только сила, но и красота. Желаю крепкого здоровья и счастья!— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 июля 2018 г.
Ирина Винер-Усманова родилась в 1948 году в Самарканде. Она окончила Узбекский институт физической культуры, а в 1972 году стала тренером сборной команды Ташкента и сборной команды Узбекской ССР по художественной гимнастике. За 20 лет тренерской карьеры Винер-Усманова воспитала целую плеяду успешных спортсменок. Среди них – пятикратная победительница чемпионата СССР Венера Зарипова, чемпионка мира в групповых упражнениях Марина Николаева, олимпийская чемпионка Марина Лобач, а также такие прославленные гимнастки, как Амина Зарипова и Алина Кабаева.
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