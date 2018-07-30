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Москва 24

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Мэр Москвы

30 июля, 12:30

Собянин поздравил тренера по художественной гимнастике Винер-Усманову с 70-летием

мэр Москвы Сергей Собянин общество спорт

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин поздравил тренера по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову с 70-летним юбилеем. Об этом мэр столицы написал в своем микроблоге в Twitter.

Собянин напомнил, что выдающийся тренер "воспитала многих чемпионок мира и Олимпийских игр, подняла художественную гимнастику на небывалую высоту". По словам мэра, Винер-Усманова "показала, что спорт – не только сила, но и красота". В заключение Собянин пожелал имениннице крепкого здоровья и счастья.

Ирина Винер-Усманова родилась в 1948 году в Самарканде. Она окончила Узбекский институт физической культуры, а в 1972 году стала тренером сборной команды Ташкента и сборной команды Узбекской ССР по художественной гимнастике. За 20 лет тренерской карьеры Винер-Усманова воспитала целую плеяду успешных спортсменок. Среди них – пятикратная победительница чемпионата СССР Венера Зарипова, чемпионка мира в групповых упражнениях Марина Николаева, олимпийская чемпионка Марина Лобач, а также такие прославленные гимнастки, как Амина Зарипова и Алина Кабаева.

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