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12:38

Собянин рекомендовал школьникам сервис "Мои достижения"

мэр Москвы Сергей Собянин образование

12:38

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученикам школ стоит изучить сервис для самоподготовки "Мои достижения". Его Сергей Собянин рекомендовал в своем Twitter.

"На этом сайте публикуются проверочные работы по всем предметам, задания по #ЕГЭ и #ОГЭ, международные тесты. После диагностики получаете подробную информацию о своей работе", – написал мэр.


Сервис разработан Московским центром качества образования. На сайте можно найти проверочные работы по всем предметам из школьной программы. Там же размещены задания по ЕГЭ и ОГЭ и международные тесты.

Для пользователей сервиса предусмотрена диагностика. После нее можно получить подробную информацию о выполненной работе.

Ранее глава города отметил, что в 2018 году свыше 60 тысяч столичных школьников занимались в детских технопарках. По словам Собянина, обучение и практическая работа в лабораториях, где работают преподаватели-практики, помогают московским детям расширять кругозор.

мэр Москвы Сергей Собянин образование

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