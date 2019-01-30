Собянин рекомендовал школьникам сервис "Мои достижения"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученикам школ стоит изучить сервис для самоподготовки "Мои достижения". Его Сергей Собянин рекомендовал в своем Twitter.

"На этом сайте публикуются проверочные работы по всем предметам, задания по #ЕГЭ и #ОГЭ, международные тесты. После диагностики получаете подробную информацию о своей работе", – написал мэр.

Рекомендую школьникам сервис самоподготовки "Мои достижения", разработанный #МЦКО. На этом сайте публикуются проверочные работы по всем предметам, задания по #ЕГЭ и #ОГЭ, международные тесты. После диагностики получаете подробную информацию о своей работе. https://t.co/9EKG7D36ca — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 января 2019 г.



Сервис разработан Московским центром качества образования. На сайте можно найти проверочные работы по всем предметам из школьной программы. Там же размещены задания по ЕГЭ и ОГЭ и международные тесты.

Для пользователей сервиса предусмотрена диагностика. После нее можно получить подробную информацию о выполненной работе.

Ранее глава города отметил, что в 2018 году свыше 60 тысяч столичных школьников занимались в детских технопарках. По словам Собянина, обучение и практическая работа в лабораториях, где работают преподаватели-практики, помогают московским детям расширять кругозор.