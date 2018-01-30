Собянин поручил провести служебное расследование после ЧП в переходе



Сергей Собянин поручил провести служебное расследование после обрушения строительных лесов в переходе возле станции "Улица 1905 года", передает телеканал Москва 24.

По словам мэра, пострадавшим оказывается помощь, угрозы для жизни нет. По разным данным, пострадали от четырех до 10 человек. Детей среди них нет. Жертв также нет.

Также Собянин поручил проконтролировать состояние пострадавших лично главе департамента здравоохранения Москвы Алексею Хрипуну.

ЧП произошло вечером 30 января. Инцидент в переходе в районе станции "Улица 1905 года" не повлиял на работу метро, все станции и вестибюли работают штатно.

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