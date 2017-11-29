Собянин подписал документ об индексации зарплаты бюджетников в 2018 году

29 ноября, 18:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин подписал постановление о четырехпроцентной индексации зарплаты работников госучреждений бюджетной сферы в 2018 году. Документ разместили на официальном сайте мэра.
"Произвести с 1 января 2018 года индексацию на 4 процента размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений города Москвы, на которых не распространяется действие положений указов президента РФ в части проведения мероприятий по доведению оплаты труда до соответствующего уровня", − сказано в тексте постановления.
Уточняется, что индексацию проведут за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с законом о бюджете Москвы на 2018 год и на плановый период с 2019 по 2020 год.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил о росте реальной зарплаты россиян в 2018 году. Как пообещал глава Минфина, реальная заработная плата, даже с учетом инфляции, вырастет на четыре процента, а зарплата бюджетников увеличится еще значительней − на 15−20 процентов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: