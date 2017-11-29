Собянин подписал документ об индексации зарплаты бюджетников в 2018 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин подписал постановление о четырехпроцентной индексации зарплаты работников госучреждений бюджетной сферы в 2018 году. Документ разместили на официальном сайте мэра.

"Произвести с 1 января 2018 года индексацию на 4 процента размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений города Москвы, на которых не распространяется действие положений указов президента РФ в части проведения мероприятий по доведению оплаты труда до соответствующего уровня", − сказано в тексте постановления.

Уточняется, что индексацию проведут за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с законом о бюджете Москвы на 2018 год и на плановый период с 2019 по 2020 год.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил о росте реальной зарплаты россиян в 2018 году. Как пообещал глава Минфина, реальная заработная плата, даже с учетом инфляции, вырастет на четыре процента, а зарплата бюджетников увеличится еще значительней − на 15−20 процентов.