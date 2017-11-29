Собянин пригласил москвичей в ЦДХ на книжную ярмарку non/fictio№19

29 ноября, 14:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин пригласил москвичей посетить ярмарку интеллектуальной литературы non/fictio№19. Мэр упомянул событие на своей странице в Twitter.
"Сегодня в Центральном доме художника на Крымском Валу открывается большая книжная ярмарка non/fictio№19", – написал градоначальник.
Ярмарка продлится до 3 декабря. Мероприятие объединяет на одной площадке лучшие произведения художественной, научной и научно-популярной литературы. Гости смогут посетить семинары, презентации и круглые столы с участием известных писателей.
Прямую трансляцию одного из событий ярмарки можно будет посмотреть в "Мослектории" портала Москва 24. 30 ноября в рамках coment-party филологи, философы, искусствоведы, этнографы и религиоведы прокомментируют по одному старинному или одному современному изображению на библейский сюжет. Слушатели узнают о скрытых знаках и символах священной истории, выразительных средствах и художественных приемах.
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