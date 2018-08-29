Собянин назвал улучшение жизни пожилых москвичей безусловным приоритетом своей работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин посетил пансионат для ветеранов труда №6, сообщает Агентство "Москва".

"Улучшение жизни пожилых москвичей является безусловным приоритетом моей работы. Задача состоит в том, чтобы москвичи старшего поколения были обеспечены всем необходимым, получали хорошее лечение и необходимый уход", – сказал Собянин.

Мэр отметил, что власти Москвы заботятся о пожилых людях и в домах, и пансионатах для ветеранов. Также Собянин напомнил, что в столице расширяют программы надомного обслуживания: в Москве появились медицинский патронаж и программа паллиативной помощи на дому.

"И пансионаты для ветеранов тоже не стоят на месте. С каждым годом они становятся все более удобными для их жителей", – подчеркнул Собянин.

Мэр поговорил с персоналом пансионата и проживающими. Кроме того, Собянин осмотрел компьютерный зал, столовую, игровой и актовый залы, несколько палат пансионата.

Постояльцы вручили мэру памятные подарки. Лора Аристова презентовала Собянину свою картину, а Артем Стародубцев – столичный герб из дерева. Мэр в ответ поблагодарил их за подарки.

Пансионат для ветеранов труда № 6 на улице Островитянова предназначен для проживания москвичей пожилого возраста, а также инвалидов 1 и 2 групп старше 18 лет, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию. Он рассчитан на 426 человек. В настоящее время в пансионате проживают 405 пенсионеров, в том числе девять участников Великой Отечественной войны, 34 труженика тыла и 157 москвичей старше 80 лет.

В пансионате оборудованы не только кабинеты физиотерапии, лечебного массажа и залы ЛФК, но и комната акварелакса и гидромассажный кабинет. Кроме того, для ветеранов работают компьютерный класс и библиотека, фитобар, художественные мастерские. В помещениях общего пользования есть бесплатный доступ к Wi-Fi. Ветераны принимают участие в различных культурных и спортивных мероприятиях, посещают выставки и выезжают на экскурсии. В пансионате также открыты хоровой и театральный кружки, клубы любителей караоке, песочной анимации и настольных игр.

В период с 2010 по 2017 год в пансионате провели капитальный ремонт жилых, административных и технических помещений, а также инженерных систем и кровли. Территорию вокруг пансионата, благоустроили, там появилась спортивная площадка.

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