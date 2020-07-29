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Набережные Тараса Шевченко и Бережковскую благоустроят до конца года, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Он напомнил, что в 2020 году планировалось благоустроить 40 улиц и 180 парков, но пандемия коронавируса серьезно скорректировала эти планы – большинство работ пришлось перенести на следующий год.

"Но некоторые проекты мы все же реализуем до конца этого года. Один из крупнейших – благоустройство набережных Тараса Шевченко и Бережковской, продолжение многолетних работ в районе Киевского вокзала", – заявил мэр.

По его словам, на этих набережных подготовительные работы начались еще в прошлом году, в связи с чем властям не хотелось оставлять разрытые улицы еще на один год.

Собянин уточнил, что проект охватит набережную Тараса Шевченко от Новоарбатского до Бородинского моста, Бережковскую набережную до моста Богдана Хмельницкого, половину Украинского бульвара и улицу Бородинскую.

Мэр добавил, что сегодня большую часть набережных занимает чрезмерно широкая проезжая часть, а на долю пешеходов остается узкий и некомфортный тротуар, на котором люди не чувствуют себя в безопасности.

"Благоустройство призвано повернуть эти набережные лицом к людям. Для этого планируется расширить и заново замостить тротуары, отделив их от проезжей части с помощью зеленой стены кустарников и деревьев. Пространство у воды будет отдано в распоряжение пешеходов, а ближе к проезжей части будет создана дорожка для тех, кто предпочитает велосипед, самокат или другое модное средство передвижения", – рассказал Собянин.

По его словам, набережная Тараса Шевченко станет отличным местом для прогулок местных жителей – с детскими площадками и местами отдыха летом и зимой. Авторы проекта считают, что здесь можно будет поставить и небольшие снежные горки.

На Бережковской набережной, продолжил мэр, создадут комфортное пространство для пешеходов и пассажиров речных трамвайчиков. Он добавил, что Кутузовский проспект делит Украинский бульвар на две части. По левой стороне между жилыми домами находится немного запущенный парк. Мэр пообещал, что его приведут в порядок – станет больше зелени, а новые дорожки позволят разделить пешеходный транзит от метро и неспешные прогулки по парку.

Собянин пообещал, что благоустройство в Дорогомилове на этом не заканчивается. "Район большой, будем шаг за шагом приводить его в порядок", – заключил он.

Ранее Собянин утвердил проект планировки территории поселка Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевского в ТиНАО. Сообщалось, что площадь проектируемой территории составляет 42,27 гектара.

Собянин также рассказал о планах по благоустройству Москвы. Он сообщил, что объемы, которые были упущены в результате приостановки работ из-за пандемии коронавируса, планируют наверстать в последующие годы.