Программу "Мой район" реализуют с учетом мнений москвичей

29 июля, 17:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новая программа "Мой район" позволит развивать инфраструктуру города с учетом пожеланий местных жителей, заявил Сергей Собянин.
"Я встречаюсь очень много в разных районах Москвы, и везде слышу от москвичей запрос: мы хотим, чтобы наш район был не хуже, чем в центре. Конечно так, как в центре, делать невозможно и не нужно, наверное, но надо делать так, чтобы каждый район был комплексно благоустроен", – рассказал мэр в эфире телеканала "Россия-1".
По его словам, это означает, что в каждом районе будут хорошие поликлиники, библиотеки, парки, дома культуры и спортивные объекты. Программа "Мой район" направлена на комплексное развитие территорий и решение их проблем.
Ранее Собянин рассказал, что реконструкция вылетных магистралей увеличивает их пропускную способность на 25–30 процентов. Он отметил труд проектировщиков, планирующих колоссальные объекты.
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