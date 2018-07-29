Реконструкция магистралей увеличивает их пропускную способность на 25–30% – Собянин

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Реконструкция магистралей Москвы улучшает их пропускную способность на 25–30 процентов, заявил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что открытие дорог и развязок демонстрирует лишь вершину айсберга. За всеми сооружениями, по словам главы города, стоит гигантский труд десятков тысяч людей."Каждая развязка, каждая реконструкция магистрали дает 25–30 процентов, а то и в два раза увеличивает возможности проезда транспорта, в том числе и общественного", – подчеркнул Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Он добавил, что проекты составляют в сотрудничестве с коммунальными службами, регулирующими земельные отношения структурами, автомобилистами и с жителями столицы.

Ранее сообщалось, что в 2011–2018 годах в столице построено и реконструировано порядка 815 километров дорог, 227 искусственных сооружений, 215 пешеходных переходов. Реконструировано 14 транспортных развязок на МКАД и девять вылетных магистралей.

В 2019–2023 годах планируется построить порядка 485 километров дорог и 100 искусственных сооружений. В 2024–2027 годах – еще 400 километров.