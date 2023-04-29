Собянин рассказал, на какие городские горячие линии можно обратиться в длинные выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В майские выходные граждане столицы cмогут обратиться на горячие линии городских служб, которые продолжат свою работу. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В майские выходные москвичи могут обращаться на горячие линии городских служб и пользоваться электронными сервисами портала mos.ru", – написал мэр.

Сервис "Вызов мастера" поможет жителям города устранить неисправности в квартирах или в доме, "Вывоз ненужных вещей" также продолжит свою работу. Сотрудники сервиса вывезут старую бытовую технику, мебель и автомобили в случае необходимости, отметил Собянин.

Свою работу продолжит сервис "Московский транспорт", он предоставит москвичам транспортные услуги города, поможет оплатить парковку, вызвать такси и другое. На сервисы "Передача показаний воды и тепла" и "Прием показаний и оплата электроэнергии" можно отправить данные приборов учета.

"Мои платежи" поможет москвичам оплатить необходимые услуги не выходя из дома, отметил мэр. Также будет доступен сервис "Переезд в Москве".

Сервис "Как стать суперхозяином" расскажет жителям Москвы об уходе за питомцами, работу продолжит и сервис "Поиск пропавшего животного", уточнил Собянин.

Собянин подчеркнул, что несколько горячих линий продолжат работать в столице, это: Единая справочная служба правительства Москвы, Единый диспетчерский центр, контакт-центр "Московский транспорт" и круглосуточный контакт-центр для владельцев домашних животных.

Ранее мэр рассказал о портале "Узнай Москву", который предоставил рейтинг популярных мест города. По его словам, в топ пошли сад "Эрмитаж", усадьбы Воронцово и Кусково, а также музей-заповедник "Коломенское".



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