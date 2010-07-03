Собянин принял участие в панихиде по председателю совета московского Дома ветеранов

Сергей Собянин принял участие в гражданской панихиде по председателю совета московского Дома ветеранов войн и ВС Вячеславу Михайлову, передает Агентство "Москва".
Глава города возложил цветы и выразил соболезнования родственникам ветерана.
Церемония прощания проходит в московском Доме ветеранов. После ее окончания Михайлова, умершего 26 апреля на 91-м году жизни, похоронят на Преображенском кладбище.
Во главе столичного Дома ветеранов Вячеслав Михайлов был более четверти века. Он был выпускником военного училища, работал в бюро истребительного авиаполка, проводил активную партийно-политическую работу в войсках и получил назначение начальника политотдела армии.
Уйдя в запас, Михайлов работал в комитете по делам воинов-интернационалистов, а затем стал председателем правления движения "Ветераны войн – за мир".
Среди наград Вячеслава Михайлова два ордена Красного Знамени, ордена Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III и II степеней, Отечественной войны I степени.
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