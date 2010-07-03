Собянин выразил соболезнования родным председателя совета московского Дома ветеранов

Фото: mosdomveteran.ru

Председатель совета московского Дома ветеранов Вячеслав Михайлов умер в возрасте 90 лет. Соболезнования его родным и близким выразил Сергей Собянин.

"Ушел от нас Вячеслав Григорьевич Михайлов, председатель совета московского Дома ветеранов, генерал-лейтенант авиации. Светлая память и низкий поклон", – написал мэр в Twitter.

Вячеслав Михайлов родился 10 июня 1928 года в Николаевской области. В 1942-м стал воспитанником фронтовой танковой школы, а после - курсантом спецшколы ВВС.

Был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III и II степеней, Отечественной войны I степени, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденами Дружбы и другими. Председателем столичного Дома ветеранов Михайлов был с конца 1991 года.