Собянин и Зедер подписали заявление о сотрудничестве между Москвой и Баварией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы и федеральной земли Бавария (Федеративная Республика Германия) подписали совместное заявление о сотрудничестве. Свои подписи на документе поставили Сергей Собянин и премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

"Мы с вами подготовили новое заявление о сотрудничестве, которое, надеюсь, даст дополнительный толчок в развитии связей в области экономики, социальной сферы между нашими регионами на благо жителей Баварии и Москвы", – сказал мэр Москвы.

По его словам, Баварию и российскую столицу связывают продолжительные партнерские отношения.

"Мы сотрудничаем в самых различных областях экономики, промышленности, транспорта, здравоохранения, образования, культуры. Нет, пожалуй, ни одного направления, где не было бы сотрудничества между нашими предприятиями, организациями", – отметил Собянин.

Он напомнил, что столичные клиники оснащены оборудованием из Германии, а в транспортной сфере задействован электропоезд "Ласточка", который был создан на основе платформы Siemens одноименной немецкой компании.

Зедер поблагодарил мэра за прием, добавив, что приезжает в российскую столицу в четвертый раз, и отметил, как изменилась и развивается Москва.

"Бавария уже издавна поддерживает – такая традиция – хорошие отношения с Москвой. Несмотря на такую общую политическую обстановку, наша земля и ваш город всегда очень хорошо сотрудничали", – отметил премьер-министр.

Он также добавил, что баварские власти хотят организовать Дни Москвы на территории федеральной земли и провести свое аналогичное мероприятие в столице РФ.

Согласно документу, основными направлениями сотрудничества российской столицы с Баварией станут обмен опытом и реализация совместных проектов в таких сферах, как экономика, наука, культура, строительство, образование. Стороны планируют сохранить практику проведения взаимных Дней экономики, которые стали стартовой площадкой для многих двусторонних проектов.

Представители двух регионов будут регулярно участвовать в выставках, семинарах и симпозиумах, проводимых в Москве и Баварии. Баварские школьники примут участие в олимпиаде мегаполисов, которая ежегодно проводится в Москве.

Несколько совместных культурных мероприятий запланировано и в рамках Года Германии в России, который пройдет с августа 2020-го по июль 2021-го. В частности, представители музыкального училища баварского города Вюрцбург примут участие в конгрессе по музыкальному анализу, который организует Московская государственная консерватория имени Чайковского. Группу московской молодежи пригласят принять участие в тематической смене летнего лагеря "Прояснение судьбы русских военнопленных – поступки, восприятие, культура памяти", организованного Музеем памяти концлагеря Флоссербюрг.

В рамках Года Германии в России в Москве также запланированы фестиваль Германии в "Сокольниках", запуск тематического поезда по Кольцевой линии метро, посвященного 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена, в котором будут звучать отрывки из произведений композитора, а также германо-российские художественные выставки в Историческом музее и Третьяковской галерее.

Германия – это ключевой торгово-экономический партнер Москвы. Она занимает второе место по объему внешнеторгового оборота. В 2018 году товарооборот между московскими организациями и их партнерами вырос на 4,1% по сравнению с 2017 годом и составил 12,5 миллиарда долларов США.

По итогам девяти месяцев 2019 года он вырос еще на 4%, составив 9,5 миллиарда долларов. В Москве работает свыше 500 предприятий с немецким капиталом. Объем накопленных инвестиций из ФРГ в экономике Москвы – 7,7 миллиарда долларов. По этому показателю Германия занимает седьмое место среди зарубежных стран.

Среди стран дальнего зарубежья Германия занимает второе место (после Китая) по числу туристов, приезжающих в Москву. За девять месяцев 2019 года столицу России посетили 268 тысяч граждан ФРГ – на 5% больше, чем годом ранее.

Партнерские отношения между Москвой и Баварией строятся на основе протокола о сотрудничестве, подписанного 18 апреля 1991 года, и последующих документов, конкретизирующих и развивающих различные сферы взаимодействия.