Собянин назначил заместителя руководителя департамента информационных технологий

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин назначил Алексея Рябова заместителем руководителя департамента информационных технологий. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Служебный контракт заключен сроком на пять лет, но не превышает срок полномочий мэра Москвы.