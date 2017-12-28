Москвичи выбрали название для Третьего пересадочного контура

28 декабря, 10:59
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Выбрано официальное название Третьего пересадочного контура. Об этом написал Сергей Собянин на своей официальной странице в микроблоге в Twitter.
По словам мэра, закончилось голосование по выбору названия. Самый популярный вариант, одержавший победу – "Большая кольцевая линия".
"Его выбрали сами москвичи на портале "Активный гражданин". Третий пересадочный контур, важнейший для города строящийся объект, теперь будет называться именно так", – сказал Собянин.
Строительство первого участка ТПК завершили. На первом участке поезда пойдут от "Делового центра" до "Петровского парка" с остановками: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк".
Всего на кольце построят 31 станцию с 21 пересадкой на другие ветки метро. Длина кольца составит более 66 километров. Полностью подземное кольцо замкнут в 2020–2021 годах.
В ноябре началось строительство юго-восточного участка Третьего пересадочного контура от станции "Нижегородская улица" до станции "Каширская". Пустить поезда по участку планируется в 2019 году.
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