Москвичи выбрали название для Третьего пересадочного контура

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Выбрано официальное название Третьего пересадочного контура. Об этом написал Сергей Собянин на своей официальной странице в микроблоге в Twitter.

По словам мэра, закончилось голосование по выбору названия. Самый популярный вариант, одержавший победу – "Большая кольцевая линия".

"Его выбрали сами москвичи на портале "Активный гражданин". Третий пересадочный контур, важнейший для города строящийся объект, теперь будет называться именно так", – сказал Собянин.

Строительство первого участка ТПК завершили. На первом участке поезда пойдут от "Делового центра" до "Петровского парка" с остановками: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк".

Всего на кольце построят 31 станцию с 21 пересадкой на другие ветки метро. Длина кольца составит более 66 километров. Полностью подземное кольцо замкнут в 2020–2021 годах.

В ноябре началось строительство юго-восточного участка Третьего пересадочного контура от станции "Нижегородская улица" до станции "Каширская". Пустить поезда по участку планируется в 2019 году.