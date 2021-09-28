Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин утвердил проект строительства газопровода высокого давления в ТиНАО, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Сеть газоснабжения высокого давления протяженностью свыше 10 километров появится на участке от Калужского до Варшавского шоссе.

Отмечается, что строительство объекта позволит обеспечить бесперебойное и безопасное газоснабжение существующих, а также перспективных потребителей на территории Краснопахорского и Щаповского поселений ТиНАО. Всего это около 15 тысяч москвичей. Трасса газопровода пройдет от деревни Романцево вдоль Московского малого кольца (А107) до поселка Курилово.

Участки газопровода на пересечениях с автомобильными дорогами и водными преградами проложат закрытым способом в футляре. Проект предусматривает строительство газорегуляторного пункта "Русино" с подъездной автодорогой, газопровода высокого давления диаметром 1 300 миллиметров протяженностью 10 километров и газопровода высокого давления диаметром 500 миллиметров протяженностью 0,1 километра.

Помимо этого, планируется проложить электрокабели общей протяженностью 34,8 километра.

Ранее Собянин утвердил проект планировки реконструкции газопровода в столичном районе Измайлово. Площадь проектируемой территории – 1,73 гектара, а общая длина газопровода составляет 800 метров.

Реконструируемый участок газопровода находится на территории 1-й Прядильной и 2-й Прядильной улиц. В рамках проводимых работ не будет производиться снос объектов капитального строительства.