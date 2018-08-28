Собянин открыл ландшафтный парк "Митино" после благоустройства

28 августа 2018, 18:49
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Сергей Собянин открыл ландшафтный парк "Митино" после комплексного благоустройства.
"Завершено благоустройство ландшафтного парка "Митино" – большой зеленой территории среди огромного жилого района с населением почти 200 тысяч человек. Поздравляю жителей Митино с этим прекрасным событием в жизни района", – отметил мэр.
В ходе работ по благоустройству парк разделили на несколько функциональных зон для разных возрастных групп. Для занятий спортом и игр обустроили девять спортивных площадок. В том числе площадку с трибунами и пунктом проката, которая зимой будет превращаться в каток. Также в парке появились скейтпарк, две площадки с тренажерами для воркаута, площадка для игры в стритбол, пляжный волейбол. Кроме того, на территории оборудовали теннисный корт; баскетбольную площадку и площадку для игры в мини-футбол.
По просьбам местных жителей в парке дополнительно установили бугельный подъемник, чтобы было удобно подниматься на горку во время катаний на санях и "ватрушках". Для детей оборудовали несколько площадок с качелями, горками и безопасными тарзанками.
Для прогулок проложили целую сеть дорожек и тропинок с разным покрытием. Для велосипедистов обустроили велодорожку протяженностью в виде замкнутого маршрута, который проходит через весь парк. А для спокойного отдыха организовали сразу несколько зон с лавочками.
Также по просьбам жителей около Пенягинского пруда построили деревянную террасу, установили пляжные раздевалки и уличные шезлонги. Появилось в парке и несколько новых павильонов с кафе и пунктами проката.
Ландшафтный парк "Митино" до 30-х годов XX века представлял собой лес. Позже на части территории потроили дачный поселок Московского треста хлебопечения. В 1990-х годах территории присвоили статус памятника истории и культуры, не подлежащего застройке. А в 2003 году в каньоне речки Барышихи разбили парк.
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