Московские врачи создали новую методику пересадки костной ткани

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Травматологи городской клинической больницы № 1 имени Пирогова первые в мире внедрили в клиническую практику гибридную костно-хрящевую трансплантацию, сообщил Сергей Собянин в своем Twitter. Мэр уточнил, что это операция по пересадке собственной костной ткани пациента для лечения дефектов хрящей и кости.

По словам Собянина, практика показывает, что собственная здоровая кость приживается гораздо лучше донорской, которую в таких случаях использовали раньше. Специалисты считают, что совсем скоро новая методика будет внедряться в регулярную клиническую практику других столичных больниц.

Ее суть в том, что фрагмент здоровой костной ткани самого пациента пересаживают в зону поражения. Ткань берут с боковых отделов коленного сустава или с пяточной кости. После того, как костную ткань пересаживают на пораженный участок, ее покрывают искусственно синтезированным хрящом.

Как рассказал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, врачи больницы имени Пирогова провели уже 20 операций с использованием данной методики, все они прошли успешно и без осложнений. Пациентов уже выписали.

Ранее сообщалось, что российские специалисты создали первый в мире идентичный натуральной человеческой кости имплант. Разработку планируют использовать в протезировании конечностей. При этом ткань, нарастающая после хирургического вмешательства, способна заполнять имплант изнутри. Это позволяет превратить искусственную кость в часть организма.

Прежде никому не удалась создать идеальный материал, предназначенный для замены костной ткани. Пока что врачи вынуждены использовать титан и медицинскую сталь. Эти материалы считаются достаточно прочными, но все же отличаются от человеческой кости.

Еще один недостаток существующих имплантов связан с тем, что они забирают на себя всю нагрузку. В итоге собственные ткани организма становятся хрупкими. Эксперты уверены, что новое изобретение может стать революционным в ортопедии. Разработку уже тестируют на животных. Новый материал станет доступным спустя три-четыре года. Его также планируют применять и в ветеринарии для протезирования сломанных лап домашних питомцев.