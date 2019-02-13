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10:35

Имплант натуральной кости человека появился в России

медицина

10:35

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Фото: depositphotos/Syda_Productions

Российские специалисты создали первый в мире идентичный натуральной человеческой кости имплант. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на НИТУ "МИСиС".

Разработку планируют использовать в протезировании конечностей. При этом ткань, нарастающая после хирургического вмешательства, способна заполнять имплант изнутри. Это позволяет превратить искусственную кость в часть организма.

Прежде никому не удалась создать идеальный материал, предназначенный для замены костной ткани. Пока что врачи вынуждены использовать титан и медицинскую сталь. Эти материалы считаются достаточно прочными, но все же отличаются от человеческой кости.

Еще один недостаток существующих имплантов связан с тем, что они забирают на себя всю нагрузку. В итоге собственные ткани организма становятся хрупкими.

Эксперты уверены, что новое изобретение может стать революционным в ортопедии. Разработку уже тестируют на животных. Новый материал станет доступным спустя три–четыре года. Его также планируют применять и в ветеринарии для протезирования сломанных лап домашних питомцев.

Ранее биофизики из России создали полноценную замену сухожилиям. Имплант состоит из полимеров и композитных материалов, которые не вызывают раздражения и воспаления.

медицина

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