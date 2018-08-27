Собянин осмотрел работы по благоустройству поймы реки Битца

27 августа 2018, 18:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин осмотрел ход работ по комплексному благоустройству и озеленению Парка в пойме реки Битца, расположенного в районе Северное Бутово.
По словам мэра, работы близятся к завершению, и уже в сентябре жители района смогут отдохнуть в новом парке. Он напомнил, что по просьбе жителей Бутова сохранен существующий ландшафт, а в живописный пейзаж органично добавлены новые дорожки, настилы у воды, спортивные и культурные площадки.
"Вы живете далеко от центральных парков. Важно, чтобы у вас был свой центр. У вас нисколько не хуже, и народу поменьше, и поспокойнее, и в Парк Горького не надо ехать, а вы вышли из подъезда, прошли пять минут и оказались в этой уникальной зоне", – сказал Собянин.
Мэр назвал важным создание площадок в каждом районе, где можно было бы провести районное или городское мероприятие.
"Когда есть обустроенная красивая площадка, там и ярмарка может появиться, и место для проведения праздника. И не надо никуда выезжать из своего района, все будет сделано достойно", – добавил мэр.
Парк в пойме реки Битца площадью 14,7 гектара представляет собой вытянутый участок земли вдоль водоема по направлению с севера-запада на юго-восток.
Парк обладает ярко выраженным своеобразием: перепады рельефа, берега реки, пруды, красивые пейзажи. Перед проектировщиками стояла задача гармонично вписать в живописный уголок природы разнообразные функциональные зоны – для любителей отдыха у воды, поклонников велосипедных и пешеходных прогулок, желающих поиграть на свежем воздухе в спортивные игры и провести время с детьми.
Рельефный парк в пойме реки Битцы
Для прогулок по парку появится дорожно-тропиночная сеть протяженностью 6,2 километра. Дорожки ведут посетителей по красивым местам от береговой линии до островков из деревьев и кустарников и к площадкам, украшенным цветниками. Вдоль прогулочного маршрута устанавят скамейки и урны. В местах с выраженным перепадом рельефа предусмотрено устройство пяти подпорных стенок из габионов, выполненных таким образом, чтобы на них можно было присесть и отдохнуть.
Легче преодолеть неровности местности помогут и 14 лестничных спусков. У прудов обустроят четыре деревянных настила и три ступенчатых спуска к воде, также выполненных из габионов и оснащенных местами для сидения. Красоту пейзажей дополнят газоны и цветники. На склонах поймы реки Битца ведется устройство мавританского газона.
Велосипедисты и любители скандинавской ходьбы смогут по достоинству оценить вело-пешеходные дорожки с разметкой, которые зимой превратятся в лыжные трассы. На территории парка откроются три спортивные зоны общей площадью 2,1 тысячи квадратных метра. Там можно будет поиграть в футбол, волейбол, стритбол, позаниматься воркаутом, сразиться в шахматы и пинг-понг.
Для детей сделают три площадки, которые оснастят современным игровым оборудованием. Не забыли и про домашних питомцев. Погулять с собакой можно будет на огороженной и оборудованной площадке.
На естественном склоне монтируется сцена с амфитеатром – там будут проводиться праздничные и общественно-массовые мероприятия. Для комфортного и безопасного отдыха в парке устанавят 245 опор наружного освещения и систему видеонаблюдения, состоящую из 64 видеокамер.
У основных объектов парка размещено 18 навигационных стендов. Входная группа со стороны улицы Ратная переоборудуется в павильон для размещения охраны и серверной. В настоящее время комплексное благоустройство Парка в пойме реки Битца выполнено на 85 процентов. Работы завершатся в сентябре. Позже осенью здесь высадят 429 деревьев и 975 кустарников.
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