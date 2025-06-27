Собянин: строительство здания картинной галереи Нестеренко завершат в этом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2025 году будет завершено строительство нового здания картинной галереи Василия Нестеренко на Бутырской улице у станции метро "Савеловская". Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



Мэр уточнил, что объект строят в неоклассическом стиле, а интерьер здания будет выполнен на стыке модерна, неоклассики и ампира. С инициативой по возведению галереи выступил сам художник.



В настоящее время специалисты уже завершили работу над монолитом объекта. Сейчас они начали черновую и чистовую отделку, а также монтаж кровли и фасадов, которые будут выполнены из декоративных стеклофибробетонных материалов.

Внутри самой галереи специалисты организуют экспозиционно-выставочную зона, фондохранилище и реставрационные мастерские, а также обустроят комфортное фойе и вход. Кроме того, будет создана парадная лестница, которая свяжет сразу несколько залов и поможет посетителям непрерывно осматривать экспозиции.

Посмотреть на работы, посвященные отечественной истории и культуре, смогут сразу до 400 человек.

Ранее в переходе между станциями столичного метрополитена "Сокольники" Большой Кольцевой и Сокольнической линий открылась новая постоянная галерея в рамках проекта "Искусство в метро".

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, такое событие даст москвичам хорошую возможность узнать новые имена в искусстве, а художникам – показать свои работы большому количеству человек.

