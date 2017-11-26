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Москва 24

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Мэр Москвы

26 ноября, 14:11

Сергей Собянин поздравил женщин с Днем матери

мэр Москвы Сергей Собянин праздники

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин поздравил женщин с Днем матери и пожелал им здоровья и долгих лет.

По его словам, матерям мы обязаны всем, что у нас есть. "Они – источник жизни и любви. Что бы ни происходило, они в нас верят, поддерживают и это придает силы. Дорогие женщины, здоровья вам, долгих лет жизни, чтобы ваши дети и внуки радовали вас", – написал мэр Москвы в своем микроблоге в Twitter.

Поздравил матерей и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"Мама – первое, главное слово в жизни каждого. Сегодня в нашей стране отмечается теплый, светлый праздник - День матери. С праздником наши дорогие и любимые мамы!", – сделал запись Шапошников в микроблоге в Twitter.

Накануне праздника Собянин вручил 19 многодетным столичным семьям госнаграды – орден "Родитель­ская слава" и медаль ордена "Родительская слава". Сейчас в столице проживает 1,4 миллиона семей, в которых воспитывается около двух миллионов детей. Программой соцподдержки москвичей на поддержку семей с детьми предусмотрено 49 миллиардов рублей. Пять миллиардов предназначено для многодетных семей.

В столичных парках подготовили праздничные мероприятия. Горожан ждут мастер-классы и выступления творческих коллективов.

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