Собянин рассказал о реализации городских программ в районе Кузьминки

16:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин посетил район Кузьминки и осмотрел строящийся по программе реновации дом на улице Юных Ленинцев, а также возводимый корпус начальных классов для школы № 825.
Он сообщил, что в рамках программы реновации должны расселить 60 тысяч человек, то есть большую часть жителей района. При этом построить предстоит не только дома, но также объекты соцкультбыта. В планах и благоустройство территории.
Как доложил мэру старший вице-президент ООО "МФС-ПИК" (генподрядчик строительства дома) Максим Якушечкин, заселение должно начаться в сентябре 2021 года.
"Мы закончили этот объект строительства 20 мая текущего года. В данный момент мы производим сдачу инженерных систем, устраняем замечания. Все замечания будут устранены до 1 сентября текущего года, и в сентябре по этому объекту планируется заселение", – отметил Якушечкин.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что 18-этажная новостройка на улице Юных Ленинцев рассчитана на 182 квартиры. В доме есть паркинг на 71 машино-место. Жители многоэтажки вправе выкупить эти места со скидкой в 40%.
В самом здании создана безбарьерная среда. Новостройка оснащена умными общедомовыми и поквартирными приборами учета холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы. В новое жилье переедут 430 жителей двух домов на этой же улице.
В общей сложности в Кузьминках в программу реновации включено 287 домов, в которых проживают 64,2 тысячи человек. В районе определены 19 стартовых площадок, на шести уже готовы жилые дома, ведется заселение.
Собянин также проинспектировал и строящийся корпус начальных классов школы № 825 на улице Окской. Он подчеркнул, что жители района ждут эту школу, а 1 сентября – не за горами.
Строящийся учебный корпус на 350 учеников начальной школы для школы № 825 представляет собой трехэтажное здание. На втором этаже будет расположен актовый зал на 124 зрительских места, рядом с которым обустроят раздевалки для артистов и технический центр.
Школьный спортивный зал оборудуют для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон и настольный теннис, а также для проведения занятий по гимнастике и общей физической подготовке.
Во всех классах и помещениях будет обеспечена доступность для маломобильных учащихся. Для детей с ослабленным зрением навигационные указатели продублируют шрифтом Брайля.
Директор школы Алексей Тысячин рассказал, что строительная готовность объекта близка к 100%, в настоящее время устраняются последние неточности. Руководитель департамента образования и науки Александр Молотков подтвердил, что остались незначительные детали, так что школу введут в эксплуатацию к 1 сентября 2021 года.
Сейчас в здании завершаются отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем и благоустройство прилегающей к учебному корпусу территории. Также ведутся пусконаладочные работы.
Ранее Собянин осмотрел ход строительства нового образовательного комплекса в Коммунарке. Школа и детский сад должны открыть свои двери к 1 сентября 2021 года.
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