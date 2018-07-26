Собянин оценил темпы строительства Центральной кольцевой автодороги

26 июля, 16:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин оценил ход строительства московского участка Центральной кольцевой автомобильной дороги. Мэр осмотрел площадку вместе с зампредседателя правительства РФ Максимом Акимовым и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
"Действительно самый крупный, самый масштабный проект в области дорожного движения, в области дорожного транспорта Московской агломерации. Ничего крупнее нет и, пожалуй, важнее нет", – сказал Собянин.
Мэр отметил, что ЦКАД реально "снимет огромный поток машин", который транзитом идет сейчас через МКАД. По мнению мэра, ЦКАД поможет в большой степени разгрузить вылетные магистрали и МКАД, и сделает все движение более понятной, комфортной и удобной.
Кроме того, Собянин отметил и важность ЦКАД в вопросе экологии, ведь, например, уменьшится количество грузовых машин, которые идут через населенные пункты.
"В этом году Калужское шоссе дойдет с реконструкцией уже до ЦКАД. Так что будем ждать, когда коллеги, я надеюсь, в следующем году закончат участок, чтобы соединиться", – сказал Собянин.
Акимов отметил, что проект ЦКАД стал ключевым не только для Московского региона, но и в целом для европейского транспортного сообщения, он стал вторым по объему инвестиций среди всех инфраструктурных проектов России. Он напомнил, что строительство реализуют в рамках концессионного соглашения.
Акимов отметил, что строительство ЦКАД сталкивается с проблемами, как любой подобный крупный проект, но для решения есть все необходимые ресурсы.
Глава Подмосковья выразил надежду, что массовый пуск ЦКАД состоится в ближайшее время. Часть участков запустят в конце 2018 года, большую часть – в 2019 году. Воробьев отметил, что Москва и область активно сотрудничают, чтобы убрать "разного рода барьеры".
Трасса пройдет в обход крупных населенных пунктов и соединит основные магистрали – Каширское, Симферопольское, Калужское, Киевское, Минское, Волоколамское, Ленинградское, Дмитровское, Ярославское, Горьковское и Рязанское шоссе.
Ранее сообщалось, что для строительства третьего пускового комплекса ЦКАД привлекли 3,7 миллиарда рублей первых частных средств. Протяженность комплекса достигает 105 километров. Строительство планируют завершить в 2019 году.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: