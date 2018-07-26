Собянин оценил темпы строительства Центральной кольцевой автодороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин оценил ход строительства московского участка Центральной кольцевой автомобильной дороги. Мэр осмотрел площадку вместе с зампредседателя правительства РФ Максимом Акимовым и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.



"Действительно самый крупный, самый масштабный проект в области дорожного движения, в области дорожного транспорта Московской агломерации. Ничего крупнее нет и, пожалуй, важнее нет", – сказал Собянин.

Мэр отметил, что ЦКАД реально "снимет огромный поток машин", который транзитом идет сейчас через МКАД. По мнению мэра, ЦКАД поможет в большой степени разгрузить вылетные магистрали и МКАД, и сделает все движение более понятной, комфортной и удобной.

Кроме того, Собянин отметил и важность ЦКАД в вопросе экологии, ведь, например, уменьшится количество грузовых машин, которые идут через населенные пункты.

"В этом году Калужское шоссе дойдет с реконструкцией уже до ЦКАД. Так что будем ждать, когда коллеги, я надеюсь, в следующем году закончат участок, чтобы соединиться", – сказал Собянин.

Акимов отметил, что проект ЦКАД стал ключевым не только для Московского региона, но и в целом для европейского транспортного сообщения, он стал вторым по объему инвестиций среди всех инфраструктурных проектов России. Он напомнил, что строительство реализуют в рамках концессионного соглашения.

Акимов отметил, что строительство ЦКАД сталкивается с проблемами, как любой подобный крупный проект, но для решения есть все необходимые ресурсы.

Глава Подмосковья выразил надежду, что массовый пуск ЦКАД состоится в ближайшее время. Часть участков запустят в конце 2018 года, большую часть – в 2019 году. Воробьев отметил, что Москва и область активно сотрудничают, чтобы убрать "разного рода барьеры".

Трасса пройдет в обход крупных населенных пунктов и соединит основные магистрали – Каширское, Симферопольское, Калужское, Киевское, Минское, Волоколамское, Ленинградское, Дмитровское, Ярославское, Горьковское и Рязанское шоссе.

Ранее сообщалось, что для строительства третьего пускового комплекса ЦКАД привлекли 3,7 миллиарда рублей первых частных средств. Протяженность комплекса достигает 105 километров. Строительство планируют завершить в 2019 году.