Первые частные инвестиции привлекли для строительства пускового комплекса ЦКАД

18 июля, 13:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Для строительства третьего пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги привлекли 3,7 миллиарда рублей первых частных средств, сообщает Агентство "Москва".
Проект финансирует синдикат Газпромбанка, Сбербанка и Евразийского банка развития, которые являются его кредиторами. Протяженность комплекса достигает 105 километров. Строительство планируют завершить в 2019 году.
Третий пусковой комплекс ЦКАД пройдет параллельно Малому бетонному кольцу (трасса "А107") на северо-востоке Подмосковья и соединит новую скоростную дорогу М11 "Москва – Санкт-Петербург" и дорогу М7 "Волга". На автомагистрали будет четыре полосы движения, появится также 17 мостов, пять экодуков, три пешеходных перехода и 44 путепровода.
До конца 2018 года завершится реконструкция участка Калужского шоссе от ЦКАД. Калужское шоссе расширяют до четырех–пяти полос в каждом направлении. При этом создаются дублеры шоссе в обход населенных пунктов.
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