Собянин поздравил с днем рождения главу КПРФ Зюганова

Сергей Собянин поздравил с днем рождения главу КПРФ Геннадия Зюганова. Поздравительное сообщение мэр Москвы написал в своем микроблоге в Twitter.
Мэр столицы пожелал Зюганову крепкого здоровья и счастья. "Сегодня юбилей у опытного политика, депутата Государственной Думы всех созывов, доктора философских наук и просто мудрого человека. Поздравляю, Геннадий Андреевич!" – написал Собянин.
Сегодня юбилей у опытного политика, депутата Государственной Думы всех созывов, доктора философских наук и просто мудрого человека @G_Zyuganov. Поздравляю, Геннадий Андреевич! Желаю крепкого здоровья и счастья.
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