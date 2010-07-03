Собянин поздравил с днем рождения главу КПРФ Зюганова

Фото: Агентство "Москва"

Сергей Собянин поздравил с днем рождения главу КПРФ Геннадия Зюганова. Поздравительное сообщение мэр Москвы написал в своем микроблоге в Twitter.

Мэр столицы пожелал Зюганову крепкого здоровья и счастья. "Сегодня юбилей у опытного политика, депутата Государственной Думы всех созывов, доктора философских наук и просто мудрого человека. Поздравляю, Геннадий Андреевич!" – написал Собянин.

Сегодня юбилей у опытного политика, депутата Государственной Думы всех созывов, доктора философских наук и просто мудрого человека @G_Zyuganov. Поздравляю, Геннадий Андреевич! Желаю крепкого здоровья и счастья. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 26 июня 2019 г.



Геннадий Зюганов родился 26 июня 1944 года в деревне Мымрино Орловской области. Председатель ЦК КПРФ возглавляет международный Союз коммунистических партий, действующих в республиках СНГ и Прибалтики.

Зюганов является автором более 80 книг, в их число входят "Держава", "Верю в Россию", "За горизонтом", "Россия и современный мир", "Моя Россия".

