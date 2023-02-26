Собянин рассказал, как офсетные контракты способствуют импортозамещению в фармацевтике

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

Столичные фармкомпании увеличивают объемы производства и выпускают новые лекарственные препараты. Об этом заявил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что несколько лет назад город начал использовать офсетные контракты для обеспечения жителей Москвы необходимыми объемами лекарств.



"Такие соглашения сейчас в том числе используются для замещения импортных препаратов отечественными. В рамках офсетного контракта предприятие строит свое производство, а мы закупаем его продукцию", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник поделился, что первый подобный договор столица заключила с компанией "Биокад". Предприятие открыло завод в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва". Компания передала городу свыше 670 тысяч упаковок лекарств, отметил Собянин.



Мэр также рассказал о компании "Онкотаргет", которая работает в ОЭЗ. Она предоставляет Москве препараты для онкобольных, а также тех, кто заболел неврологическими, эндокринными и другими недугами.

Ранее Собянин заявил о регулярной поддержке столичных производителей медизделий и лекарств. По его словам, на данный момент в столице работают свыше 200 предприятий, выпускающих изделия медицинского назначения и лекарственные препараты.

Мэр подчеркнул, что за прошлый год выпуск медоборудования увеличился почти на треть, кроме того, вдвое выросло производство медицинской мебели.

В 2022 году производство медоборудования в Москве выросло почти на треть – Собянин

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