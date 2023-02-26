Собянин: в Красную книгу Москвы внесены виды флоры и фауны, считавшиеся исчезнувшими

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Половину территории Москвы занимают леса, парки и особо охраняемые природные территории. Столица является одним из самых зеленых мегаполисов на планете, заявил Сергей Собянин.

"В бытующем представлении большой город – не место для редких растений и животных. Это кажется вполне логичным: высокая численность населения, техногенная нагрузка, плотная застройка. Казалось бы, точно не до редких птичек. На самом деле это не так", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Собянин подчеркнул, что в Москве организованы мероприятия по возрождению популяций редких видов животных: их выращивают, выпускают в естественную среду обитания и потом следят за их судьбой. С помощью подобных программ в городе восстанавливаются популяции разных животных.

Мэр напомнил, что в Красную книгу Москвы внесены 16 видов животных и растений. До этого их считали исчезнувшими, подчеркнул Собянин.



Ранее градоначальник подписал указ о создании особо охраняемой природной территории в долине реки Лихоборки. В ландшафтный парк войдут территории площадью 23,3 гектара с благоприятными для редких птиц и животных условиями обитания.

Собянин подписал постановление о создании новой ООПТ в долине реки Лихоборки

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