Собянин: производительность труда в Москве в 2,5 раза выше средней по России

25 ноября, 18:13
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Показатель производительности труда в столице в 2,5 раза выше среднего по России, сообщил Сергей Собянин в ходе дискуссии "Будущее экономики страны: роль агломераций" с председателем совета Центра стратегических разработок, председатель комитета гражданских инициатив Алексеем Кудриным в рамках V Общероссийского гражданского форума.
"На примере Российской Федерации могу сказать, что производительность труда в Москве в 2,5 раза выше, чем в среднем по России. А если взять сельскую местность – то в пять, шесть и семь раз", – заявил мэр Москвы.
По его словам столичная агломерация насчитывает около 30–35 миллионов человек. Только в столице и области проживает 20 миллионов человек, кроме того значительное количество жителей приграничных регионов также ездят работать в столицу, пояснил Собянин.
Алексей Кудрин отметил, что России необходима программа развития агломераций. "Я бы сказал, сегодня вопрос жизненно-важный не только для роста экономики, но и для социального самочувствия", – цитирует председателя Агентство "Москва".
Кроме того, он призвал переедать ряд полномочий в сфере строительства, бюджетной политики от федеральных властей регионам.
Общероссийский гражданский форум проводится в Москве с 2013 года. На мероприятии собираются члены российских общественных организаций из разных регионов страны. Форум также посещают представители органов власти.
Ранее в ходе мероприятия 25 ноября Кудрин заявил, что не намерен баллотироваться в презиеднты РФ в 2018 году.
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