Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял участие в заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта, передает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Одними из ключевых тем стали дальнейшие шаги по наращиванию экспортного потенциала страны, а также меры поддержки фирм, работающих в разных отраслях экономики РФ.

"Мы развиваем внешние деловые связи, расширяем их географию, укрепляем сотрудничество с предсказуемыми, надежными партнерами, которые, как и Россия, понимают свои национальные интересы, ценят взаимовыгодные торговые, производственные, кооперационные связи", – заявил в ходе собрания Владимир Путин.

Также президент РФ рассказал о росте вклада стран БРИКС в мировую экономику, об итогах шестилетнего нацпроекта по поддержке экспорта и о новых задачах России. В 2025 году должен начаться новый национальный проект "Международная кооперация и экспорт", добавил российский лидер.



Кроме того, Путин призвал повысить эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта и активнее строить транспортную и логистическую инфраструктуру для кооперации. Среди важных задач также стоит выход российских компаний на рынки с высокой добавленной стоимостью, чтобы увеличить несырьевой неэнергетический экспорт.

"За первые семь месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт продолжал расти и вырос еще на пять процентов – до 89,8 миллиарда долларов", – заметил президент России.

При этом РФ уже вышла в число ведущих экспортеров по ряду направлений, включая поставки продуктов питания. Такой результат, по словам Путина, стал возможен не только благодаря специалистам предприятий, но и поддерживающим их институтам развития и главам субъектов РФ.

Ранее стало известно, что московские производители нарастили экспорт товаров обрабатывающей и пищевой промышленности в Африку и Юго-Восточную Азию. В результате с начала 2024 года объем торговли Москвы и Индонезии вырос почти в 2 раза, если сравнивать с таким же периодом 2023 года.

