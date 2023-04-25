Собянин рассказал о первых итогах работы проекта "Серебряное наставничество"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За месяц работы проекта "Серебряное наставничество" в Москве прошло свыше 90 совместных мероприятий для сирот и горожан старшего поколения, участвующих в "Московском долголетии". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Наставники и ребята из центров содействия семейному воспитанию вместе проводят время: готовят, рисуют, шьют, ставят спектакли, разучивают песни и танцы. Дети получают необходимое общение со взрослыми, внимание и заботу. А взрослые делятся своими знаниями и сами учатся новому", – написал мэр.

Он также рассказал несколько историй участников проекта. Например, Алла Прохожева из центра долголетия "Рязанский", как и девочка Вика из ЦССВ имени Никулина, увлекается живописью. Общаясь, они заметили, что не только рисуют в схожей технике, но и имеют похожие взгляды на мир.

Между тем в центре московского долголетия "Таганский" Андрей Бучный подружился с воспитанником ЦССВ "Спутник" Витей. Они оба любят бильярд и свои встречи проводят за игрой.

Как отметил градоначальник, на сегодняшний день к проекту присоединились все центры содействия семейному воспитанию и 59 центров долголетия. В мероприятиях проекта участвуют 350 детей и 170 наставников из числа старшего поколения москвичей.

Проект "Серебряное наставничество" стартовал в Москве 14 марта. В рамках него пожилые москвичи проводят время с детьми, которые остались без попечения родителей, вместе посещают различные мастер-классы. Как отмечал Сергей Собянин, проект позволит детям получить помощь и услышать советы взрослых, а взрослым – найти стимул для самореализации и искренней заботы.

