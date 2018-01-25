Более 21 млн туристов посетили Москву в 2017 году – Собянин

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

В 2017 году столицу посетили более 21 миллиона туристов, сообщил Сергей Собянин в ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по Москве по итогам года.

Мэр отметил, что в прошлом году был побит рекорд по числу туристов, и это совершенно неслучайно. Собянин добавил, что в новогодние праздники Москва вошла в пятерку самых популярных туристических маршрутов в мире.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Путешествие в Рождество" принес Москве почти 14 миллиардов рублей. Это почти 15 рублей на каждый рубль, инвестированный городом. Всего на площадках фестиваля побывали более 14 миллионов человек.

В 2017 году количество туристов, посетивших Москву, выросло на 13 процентов – 21,6 миллиона человек. Из них 4,8 миллиона – иностранцы. Рост числа туристов и экскурсантов (тех, кто приезжает одним днем) в даты проведения фестиваля "Путешествие в Рождество" по сравнению с прошлым годом составил 14,5 процента, а загрузка столичных гостиниц в этот же период увеличилась более чем на 7%.

С 2010 по 2017 год поступления в бюджет города от туризма и проведения фестивалей в номинальных ценах выросли в три раза, в сопоставимых ценах – на 79%.