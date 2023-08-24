Собянин: Москва – крупнейший центр высокотехнологичной промышленности в России

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Москва в темпах развития экономики в два раза опережает средний уровень развития других регионов, заявил Сергей Собянин на деловой сессии Московского урбанистического форума, который проходит в парке "Зарядье".

По его словам, рост инвестиций за предыдущие годы увеличился в два раза.

"Это означает, что у нас есть огромный потенциал дальнейшего движения вперед. И речь идет не о сырье, не о каком-то одном направлении, а о всех направлениях развития Москвы. Это высокие технологии, наука, образование, культура, туризм, промышленность и так далее", – уточнил Собянин.

Мэр добавил, что на фоне антироссийских санкций суверенитет страны во многом зависит от технологической независимости, а именно от того, что граждане могут сделать своими руками. Собянин заявил, что за пять лет производство обрабатывающей промышленности Москвы выросло в два раза. Градоначальник отметил, что такая динамика является огромной.

Вместе с этим Собянин подчеркнул, что развитие технологической независимости поможет создать новые технологии в разных сферах. Москва уже определила одни из главных векторов развития технологий города. Речь идет об фармацевтическом кластере, электромобилестроении, фотонике, микроэлектронике и других.

В ходе деловой сессии Собянин также поделился, что Москва построила огромное количество новых дорог. В столице возвели множество искусственных сооружений, мостов, тоннелей и путепроводов, уточнил мэр.

Собянин: обрабатывающие предприятия вложили в экономику Москвы 33 млрд рублей