15:35Мэр Москвы
Собянин: Москва – крупнейший центр высокотехнологичной промышленности в России
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Москва в темпах развития экономики в два раза опережает средний уровень развития других регионов, заявил Сергей Собянин на деловой сессии Московского урбанистического форума, который проходит в парке "Зарядье".
По его словам, рост инвестиций за предыдущие годы увеличился в два раза.
"Это означает, что у нас есть огромный потенциал дальнейшего движения вперед. И речь идет не о сырье, не о каком-то одном направлении, а о всех направлениях развития Москвы. Это высокие технологии, наука, образование, культура, туризм, промышленность и так далее", – уточнил Собянин.
Мэр добавил, что на фоне антироссийских санкций суверенитет страны во многом зависит от технологической независимости, а именно от того, что граждане могут сделать своими руками. Собянин заявил, что за пять лет производство обрабатывающей промышленности Москвы выросло в два раза. Градоначальник отметил, что такая динамика является огромной.
Вместе с этим Собянин подчеркнул, что развитие технологической независимости поможет создать новые технологии в разных сферах. Москва уже определила одни из главных векторов развития технологий города. Речь идет об фармацевтическом кластере, электромобилестроении, фотонике, микроэлектронике и других.
В ходе деловой сессии Собянин также поделился, что Москва построила огромное количество новых дорог. В столице возвели множество искусственных сооружений, мостов, тоннелей и путепроводов, уточнил мэр.
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