Собянин открыл движение по Калужскому шоссе от Ватутинок до ЦКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин открыл движение по Калужскому шоссе от поселка Ватутинки до ЦКАД, в том числе по мосту через реку Пахру, двум путепроводам возле Ватутинок и СНТ "Ветеран-2" и 11 пешеходным переходам.

"В Москве появилась новая первоклассная магистраль от МКАД до ЦКАД – Калужское шоссе. Мы его строили несколько лет в несколько этапов. Первый этап – это развязка на МКАД, затем от МКАД до Сосенок, и сейчас до Центральной кольцевой автомобильной дороги, " – цитирует мэра Агентство "Москва".

По его словам, магистраль улучшит транспортное обеспечение порядка полумиллиона москвичей, снизит нагрузку на Киевское и Варшавское шоссе, улучшит движение общественного транспорта. Также Собянин поблагодарил строителей за выполненную работу и назвал открытие Калужского шоссе хорошим подарком ко дню рождения столицы.

Таким образом, правительство Москвы завершило работы на последнем участке шоссе, реконструкция которого началась в 2014 году.

Калужское шоссе на участке от МКАД до ЦКАД является основной магистралью новых территорий Москвы. До начала реконструкции шоссе имело две полосы движения в каждом направлении и не соответствовало требованиям комфорта и безопасности движения, предъявляемым к улично-дорожной сети Москвы.

В рамках реконструкции Калужское шоссе расширили до 4–5 полос движения в каждом направлении. Всего построено 52 километра дорог, из них 29 километров прямого хода, что позволило организовать комфортное и безопасное движение личного и общественного транспорта. Возведено 18 мостов, тоннелей, эстакад и путепроводов.

Для пешеходов построено 18 надземных и подземных переходов. В рамках реконструкции шоссе построены обходы населенных пунктов, что позволит улучшить экологическую обстановку и условия проживания местных жителей. По окончании реконструкции Калужское шоссе соответствует параметрам магистральной улицы общегородского значения I класса.

Первый этап реконструкции магистрали, начавшийся в ноябре 2014 года, завершился в мае 2017 года. Он охватил головной участок Калужского шоссе длиной 8,2 километра от существующего путепровода в районе ТЦ "Икея" до границ деревни Сосенки включительно.

Всего в рамках первого этапа построили 26 километров новых дорог, три моста через реку Сосенку, четыре эстакады, четыре тоннеля и семь пешеходных переходов, которые обеспечивают обход деревни Сосенки, комфортные съезды на Калужское шоссе в районе МКАД и ТЦ "Икея", связь между старыми и новыми участками данной магистрали.

Дополнительно в июле 2018 года вблизи поселка Газопровод было завершено строительство разворотного тоннеля длиной 660 метров и нового надземного пешеходного перехода. По новому тоннелю можно выполнить разворот в сторону Москвы, а новый переход обеспечил пешеходам безопасное пересечение Калужского шоссе. В рамках второго этапа реконструкции магистрали было построено еще 26 километров дорог.