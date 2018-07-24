"Союзмультфильм" получит льготы для создания технопарка

24 июля, 14:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Киностудия "Союзмультфильм" получит статус инвестиционного приоритетного проекта столицы, такое решение принял президиум правительства Москвы.
Этот статус снизит для студии налоговую нагрузку до 25 процентов – льготы на земельный налог, налоги на имущество и прибыль. Сэкономленные средства пойдут на модернизацию производственных площадей и создать технопарк "Дом российской анимации" по поручению Владимира Путина, отданному в мае 2017 года.
Резиденты технопарка – независимые анимационные студии – смогут пользоваться коллективными центрами с профильным оборудованием и программным обеспечением. Благодаря этому на базе "Союзмультфильма" начнут выпуск не менее 200 минут отечественных мультфильмов в год.
В 2018 году киностудия начала активный выпуск анимации. Вышло несколько серий нового сезона "Простоквашино", планируется начать перезапуск приключений попугая Кеши, кроме того, "Союзмультфильм" пообещал к началу 2019 года снять анимационный 3D-фильм "Суворов".
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