"Союзмультфильм" выпустит полнометражный фильм про полководца Суворова

Фото: Кадр из мультфильма "Суворов"

"Союзмульфильм" планирует выпустить в прокат анимационный 3D-фильм "Суворов" в начале 2019 года, сообщает Агентство "Москва".

"Семейный мультфильм появится в прокате, согласно нашим планам, в первые месяцы следующего года", – рассказали в пресс-службе киностудии.

В "Союзмультфильме" также отметили, что 3D-анимация выполнена с использованием современной технологии захвата движения с последующей ручной доработкой.

Основой для создания ленты послужила картина художника Василия Сурикова "Переход Суворова через Альпы". В ходе создания фильма полотно было перерисовано и анимировано. Режиссерами мультфильма стали Сергей Антонов и Виктор Стрельченко.

"Суриков создавал картину четыре года, мне же пришлось ее перерисовать для мультфильма за четыре дня. При этом, на оригинальном полотне изображено порядка 17 человек, а в мультипликационной версии зрители увидят около 50, включая главных героев ленты", – поделился художник-постановщик мультфильма Юрий Пронин.

Главным героем мультфильма станет подросток Гриша, который под чужим именем отправился служить к русскому полководцу Александру Суворову. Зрители смогут увидеть события периода Второй антифранцузской коалиции 1799 года глазами юного мальчика. Помимо этого одной из основных сюжетных линий станет романтическая история любви Гриши к девушке высшего сословия.