Мэр Москвы поздравил столичную сборную с успехом на Дельфийских играх

Фото: ТАСС/Юрий Набатов

Сергей Собянин поздравил сборную Москвы с успешным выступлением на молодежных Дельфийских играх 2019 года. Он лично встретился с победителями и призерами в Детской школе искусств (ДШИ) имени Рихтера, чьи воспитанники завоевали призы на соревнованиях. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Поздравляю вас с наградами. Молодцы. Победили своих московских конкурентов и по всей России, завоевали замечательные призы. Наверное, трудно было, сложно, но вы победили, не сдались. Мы гордимся вами", – сказал мэр.

Московская делегация состояла из 135 человек, уточнил департамент культуры. В состав делегации входили педагоги, концертмейстеры и 81 участник.

Были разыграны 65 комплектов медалей в 27 конкурсных и двух фестивальных номинациях. В комплект входит по одной медали каждого уровня – золотая, серебряная и бронзовая. Также предусмотрено награждение специальными дипломами Дельфийских игр.

Москвичи участвовали в 16 конкурсных номинациях и одной фестивальной. Сборная завоевала 8 золотых, 8 серебряных, 5 бронзовых медалей и 15 дипломов.

XVIII молодежные Дельфийские игры проходили 19-24 апреля в Ростовской области. Сборная Москвы заняла второе место по результатам командного первенства (первое заняли представители Ростовской области).

ДШИ имени Рихтера на Каширском шоссе отремонтировали в рамках программы "Искусство – детям". В школе провели комплексный ремонт, установили новую специальную мебель, купили 30 новых музыкальных инструментов.