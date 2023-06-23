Собянин показал москвичам виртуальную поездку по Большой кольцевой линии метро

Видео: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

С момента полного запуска Большой кольцевой линии московского метро прошло 3,5 месяца. По этому случаю Сергей Собянин опубликовал в своем блоге видео – виртуальную поездку по кольцу, которая занимает 90 минут.

"Без Большого кольца уже невозможно представить себе Москву. Кажется, что БКЛ была всегда. Но это не так, для ее сооружения потребовалось 10 лет упорной работы", – написал мэр.

Ранее на станциях БКЛ у пассажиров появилась возможность узнать загруженность прибывающих поездов. Раньше сделать это можно было через приложение московского метро, теперь же соответствующая информация демонстрируется на табло, показывающих время до прибытия следующего состава.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли БКЛ 1 марта 2023 года. В этот день заработали последние девять станций большого кольца. Таким образом, число станций с учетом МЦД и МЦК увеличилось до 355.



Загруженность вагонов прибывающих поездов начали показывать на экранах БКЛ в столице