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13:12

Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

мэр Москвы Сергей Собянин праздники

13:12

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, сообщает Агентство "Москва".

Вместе с мэром в церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, члены столичного правительства, депутаты Мосгордумы и другие. Они почтили память погибших минутой молчания.

Также венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены возложил Владимир Путин. Военнослужащие президентского полка установили у мемориала венок с лентой-триколором.

Как сообщает ТАСС, вместе с главой государства в церемонии приняли участие Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин и Сергей Шойгу.

Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии. До 1993 он назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота", теперь праздник звучит как День защитника Отечества.

мэр Москвы Сергей Собянин праздники

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