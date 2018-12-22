Собянин поблагодарил "СпасРезерв" за работу

Благодарность столичному общественному аварийно-спасательному отряду "СпасРезерв" выразил Сергей Собянин. Соответствующая запись появилась в Twitter главы города.

Градоначальник отметил, что "СпасРезерв" оказался в числе лауреатов конкурса "Доброволец России-2018". Собянин подчеркнул, что речь идет о единственном в стране спасательном отряде, который в течение 11 лет безвозмездно помогает людям наравне с сотрудниками МЧС.

"Спасибо за великое дело!" – написал глава столицы, пояснив, что волонтеры дежурят по выходным и выезжают на различные ЧС.

Ранее Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником московских энергетиков. Он обратил внимание на то, что компания Мосэнерго постоянно развивается и заботится об окружающей среде.