Собянин утвердил проект планировки территории на севере Москвы

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории на севере столицы. Постановление размещено на портале мэра и правительства Москвы.

"Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицей Михалковская, территорией объекта культурного наследия регио­нального значения "Усадьба Михалково", – говорится в документе.

Площадь проектируемой территории составляет 17,1 гектара. В границах объекта, в частности, расположена бывшая Московская тонкосуконная фабрика имени П. Алексеева.

Проектом в том числе предусматривается строительство многоквартирных жилых домов с дошкольной образовательной организацией, спортивной и музыкальной школами.

21 декабря Собянин утвердил проекты планировки территорий в Красносельском районе и в Орехове-Борисове Южном.